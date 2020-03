Cruzeiro buscará ressarcimento por desvios, e investigação interna durará dois meses

(Foto: Light Press)









A atual gestão do Cruzeiro garante que vai até as últimas instâncias para investigar o que aconteceu dentro do clube nos últimos anos. O clube promete ir em busca do ressarcimento, inclusive utilizando a Justiça, daqueles casos que forem provados em que houve desvio ou má gestão dos recursos celestes.





Quem confirmou a informação foi Kris Brettas, em entrevista ao GloboEsporte.com. Segundo o superintendente jurídico do clube mineiro, tudo que for comprovado na investigação, poderá ser buscado o ressarcimento por parte do clube.





- O trabalho da Kroll é importante nesse sentido. Muita coisa pode ser considerada irresponsabilidade no âmbito civil, ir buscar uma reparação cível: um contrato esdrúxulo, mal feito, mas que talvez não se caracterize um crime. Então, não é criminoso, mas é irresponsável no ponto de vista administrativo, ou mau uso do dinheiro. Utilização dos recursos para questões privadas. Nesse caso, aí sim, o Cruzeiro pode buscar o ressarcimento, independente da comprovação criminal.





A Polícia Civil investiga contratos do clube com empresários, fornecedores e atletas. Alguns empresários já foram, inclusive, chamados para depor. Entretanto, atualmente, a circulação dessas informações ficou ainda mais restrita dentro do clube.





Segundo Kris Brettas, o número de pessoas que têm acesso à investigação diminuiu consideravelmente, desde que o conselho gestor assumiu o clube.





- A gente sabe de algumas coisas, mas a gente não deve falar. A primeira atitude que a gente teve foi excluir os advogados criminalistas, algo em torno de 12 do Cruzeiro no processo. Então, excluímos esses advogados. E agora só temos dois, do Cruzeiro, com acesso ao processo. Logicamente que as pessoas investigadas, eles podem ter os advogados que quiserem. Tiramos para limitar o acesso às informações. Foi um pedido do Ministério Público e do delegado. Esse tipo de investigação, quanto mais sigilosa e quanto menos se falar, melhor o resultado. Inclusive, o que falamos com o conselho gestor é que poderia ser utilizada como vantagem política.





Investigação interna





O clube fechou, na última semana, um contrato com a Kroll, empresa de investigação corporativa, e que irá analisar os contratos considerados danosos. O prazo de trabalho deles será de 60 dias.





- Sessenta dias é o prazo da Kroll para conclusão do trabalho. A Kroll estabeleceu um escopo de trabalho, não são todos do conselho gestor que tem acesso a esse escopo, porque não faz sentido. É um trabalho de investigação, a gente trata de maneira muito sigilosa, até mesmo internamente no clube. Eu, por exemplo, não sei o escopo do contrato, quais são os contratos, as partes. Elegemos uma pessoa dentro do conselho gestor. Essa pessoa conduziu a formalização do contrato, e o que será apurado e investigado, detalhado pela Kroll, só um membro do conselho gestor sabe. É confidencial. E o representante da Kroll, já passamos para ele os contatos do Ministério Público e do delgado da Polícia Civil, já informei ao delegado da Polícia quem é o representante da Kroll, que também a gente não vai divulgar quem é. Mas eles vão fazer entendimento, caso a Kroll precise da Polícia, caso a Polícia precisa da Kroll, para ficar bastante alinhado.





A empresa, que tem grande experiência no segmento esportivo no Brasil e também no exterior, ficará responsável por conduzir uma minuciosa avaliação sobre os documentos do Cruzeiro, e os dados levantados pela auditoria ajudarão nas investigações que também estão sendo feitas pelas autoridades, além de auxiliar o clube a implantar controles internos e criar mecanismos próprios de transparência.





Globo Esporte