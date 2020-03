Cruzeiro promove Ricardo Drubscky ao cargo de diretor de futebol profissional do clube

(Foto: Igor Sales/Cruzeiro)









Ricardo Drubscky é o mais novo diretor de futebol do Cruzeiro. Ele, que já estava comandando as categorias de base da Raposa, agora vai assumir o time principal também. Ricardo irá ocupar o lugar de Ocimar Bolicenho, que foi demitido na último fim de semana após a derrota do Cruzeiro para o Coimbra, no Estadual. Nesta tarde, o gestor de futebol, Carlos Ferreira, já irá se reunir com o novo diretor, na Toca da Raposa.





- Conheço bastante o clube e trabalhei já em várias funções. Está sendo um prazer muito grande assumir a diretoria de futebol e agradeço aos dirigentes do Núcleo Dirigente Transitório por apostarem em meu trabalho. Digo ao torcedor que nós vamos fazer um trabalho com muita competência e com muito arrojo - disse Drubscky ao site oficial do Cruzeiro.





Drubscky já exercia a função de diretor de futebol das categorias de base do Cruzeiro e, agora, foi promovido para cuidar também do profissional. Além disso, o dirigente tem experiência na carreira como treinador, tendo trabalhado em clubes como Atlético, Fluminense, Goiás e Athletico-PR.





No currículo do diretor, há passagens também como executivo de futebol por América-MG (2000 e 2016-2018), no rival Atlético-MG (2004) e também no Cruzeiro (2001 e 2002).





Busca por técnico





O Cruzeiro segue na busca por um técnico para assumir o comando do time nesta temporada. Junto com a demissão de Ocimar Bolicenho, Adilson Batista também deixou o clube. Com isso, a diretoria celeste busca por nomes, Guto Ferreira e Enderson Moreira são nomes em pauta. Vale lembrar que Enderson Moreira - hoje no comando do Ceará - tem ligação antiga com Ricardo Drubscky, tendo trabalhado juntos no Coelho e também na base do Cruzeiro.





