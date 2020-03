Defensa y Justicia é multado pela Conmebol após ato racista de torcedor em jogo contra o Santos

A Conmebol puniu o Defensa y Justicia, da Argentina, por causa do ato racista de um torcedor que imitou um macaco em direção à torcida do Santos, no dia 3 de março, quando as equipes se encontraram pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.





O clube argentino divulgou em nota oficial que recebeu uma multa de 20 mil dólares (R$ 100,4 mil, na cotação atual) por conta do gesto do torcedor, que foi identificado e proibido de frequentar o estádio Norberto Tomaghello.





Além desta multa, o Defensa y Justicia também terá de pagar mais 3 mil dólares (R$ 15 mil) por causa de um objeto jogado no gramado durante a partida.





Em razão da pandemia de Covid-19, o novo coronavírus, a Conmebol paralisou a disputa da Libertadores inicialmente até o dia 5 de maio. O Santos venceu as duas partidas que disputou e chegou à pausa na liderança do Grupo G.





Globo Esporte