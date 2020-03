Defensa y Justicia reconhece ato racista de torcedor contra o Santos e promete aplicar sanção

O Defensa y Justicia, por meio de comunicado oficial, afirmou nesta quarta-feira que vai identificar e aplicar sanções ao torcedor que imitou um macaco em direção a torcedores do Santos no duelo entre as duas equipes, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores.





No comunicado, o Defensa y Justicia reconhece que o torcedor realizou "gestos racistas". Também postou foto de uma confraternização dos santistas com os argentinos, dizendo que "assim como há os maus, também há bons exemplos, e estes valem ser destacados. A Copa Libertadores é mais que futebol".





O Santos venceu o jogo por 2 a 1, de virada, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos. Nas arquibancadas, torcedores do Peixe filmaram a cena da imitação no estádio Norberto Tomaghello, na província de Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina.





De acordo com os torcedores do Santos alvos dos insultos racistas, os brasileiros provocavam os argentinos com sinais de “três”, referentes aos três títulos da Libertadores que o Peixe já conquistou.





Mesmo sendo filmado, o torcedor do Defensa y Justicia não se intimidou e continuou fazendo os gestos. Os santistas dizem ter mostrado o vídeo para a polícia que fazia a segurança da partida, mas nada foi feito.





Globo Esporte