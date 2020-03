Diretoria do Fortaleza reduz próprio salário e chega a acordo coletivo com atletas

(Foto: Rodrigo Gadelha / SVM)









O Fortaleza chegou a um acordo coletivo sobre salários com o elenco na manhã desta sexta-feira (27). Em entrevista, o presidente do clube, Marcelo Paz, afirmou que o clube está se ajustando financeiramente para cumprir com os pagamentos e que diretores do clube entraram em acordo para receberem apenas parte de seus salários como forma de ajudar nas despesas. O salário do elenco de março, que será pago em abril, terá um abatimento de 25% - a ser pago depois.





- Depois da crise a gente devolve esse dinheiro para os jogadores. O salário de abril eles renunciaram 10% em definitivo. E mais 15% para pagar depois - diz Paz.





Diretoria também está abrindo mão do salário. Os executivos do clube abriram 15% de renúncia definitiva, enquanto durar o problema. São aproximadamente 30 jogadores, e 16 dirigentes.





- A diretoria do Fortaleza, que é remunerada, abriu mão de parte do salário para ajudar o clube neste momento. Temos conversados com os jogadores. É necessário fazer esses ajustes para que o clube possa honrar com seus compromissos. Não se pode matar a galinha dos ovos de ouro que é o clube. A nossa intenção é não demitir nenhum funcionário - afirmou Paz.





Globo Esporte