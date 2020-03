A Conmebol ainda não anunciou, mas as duas primeiras rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 serão adiadas. O motivo é o avanço da pandemia do novo coronavírus.





Ainda não há nova data prevista para a realização dos jogos. As associações e confederações nacionais de futebol foram consultadas pela Conmebol sobre o cancelamento e a maioria dos países se mostrou favorável ao adiamento dos jogos.





O Brasil tinha estreia nas Eliminatórias da Copa prevista para o dia 27 de março, contra a Bolívia, na Arena Pernambuco. Depois ia enfrentar a seleção do Peru, fora de casa, em Lima, no dia 31. A apresentação dos convocados estava prevista para o dia 23 de março, em Recife.





Além das Eliminatórias, a Seleção terá neste ano a defesa do título da Copa América. O primeiro jogo pela competição será no dia 14 de junho, contra a Venezuela, em Cali, na Colômbia. O segundo será contra o Peru, no dia 18, em Medellín. O terceiro e o quarto serão em Barranquilla, contra o Catar e a Colômbia, nos dias 23 e 27, respectivamente. O quinto será contra o Equador, no dia 1º de julho, em Bogotá. O Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América.





Globo Esporte