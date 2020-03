E3 é cancelada pelo coronavírus, e organização cogita anúncios online

Uma das maiores feiras internacionais de games, a E3 (Electronic Entertainment Expo) de 2020 foi cancelada por conta do coronavírus. Após diversos rumores, o anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira. O evento aconteceria entre os dias 9 e 11 de junho, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e reuniria produtoras, investidores e especialistas da área para múltiplos anúncios da área.





Os responsáveis pela E3 falam em uma "situação global sem precedentes" sobre a preocupação com o coronavírus e cita que, após uma consulta cuidadosa com os membros das companhias envolvidas, a feira optou por se resguardar em prol da saúde e da segurança de todos na indústria dos games. Eles estudam opções de coordenar uma experiência online para que os respectivos envolvidos façam seus anúncios.





- Estamos muito desapontados por estarmos incapacitados de realizar esse evento para nossos fãs e apoiadores, mas sabemos que tomamos a decisão certa, baseada na informação que temos hoje - diz o comunicado.





Os organizadores da E3 asseguram que entrarão em contato com as empresas que exibiriam seus produtos na feira e com os fãs que compareceriam ao evento para realizar os reembolsos. A tendência é que novidades sobre o assunto surjam em breve.





O estado da Califórnia, onde fica Los Angeles, é um dos que desperta maior atenção em relação ao coronavírus nos Estados Unidos. Recentemente, um evento de testes do Valorant, novo FPS da Riot Games, que também seria realizado na cidade, acabou cancelado.





Globo Esporte