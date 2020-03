Em comunicado, torcidas na Alemanha ameaçam interromper mais partidas da liga do país

O grupo de ultras (equivalente a torcidas organizadas no Brasil) "Fanszenen Deutschland" emitiu um comunicado em que ameaça interromper mais jogos do campeonato alemão por críticas a donos de clube e dirigentes da Federação Alemã de Futebol (DFB).





Na última rodada, a partida entre Hoffenheim e Bayern de Munique e o duelo entre Union Berlim e Wolfsburg foram interrompidos pelos árbitros. O motivo foi a exibição de faixas e cânticos ofensivos ao dono do Hoffenheim, Dietmar Hopp. Na visão desses torcedores, o proprietário desrespeita as tradições do futebol no país e encara o jogo popular como um negócio. Na Alemanha, os árbitros devem interromper os jogos em casos de injúria pública.





"Vamos assumir novas interrupções dos jogos. Com sanções coletivas para proteger um milionário, a DFB mostra sua verdadeira face. Não se trata nem mais nem menos que um ataque à nossa cultura e ao nossos valores."





O protesto dos ultras se intensificou com a punição dada pela DFB à torcida do Borussia Dortmund, que não vai poder assistir às partidas em Hoffeinheim por dois anos. Isso porque os torcedores fizeram graves ofensas a Dietmar Hopp no último encontro entre os clubes. Em represália, grupos de ultras de todo o país se uniram para prestar apoio aos torcedores do Dortmund.





Globo Esporte