Emissora japonesa diz que Olimpíadas devem começar em 23 de julho de 2021

A emissora NHK, do Japão, divulgou neste sábado (28) que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos deve acontecer em 23 de julho de 2021, data próxima ao que seria em 2020 (24 de julho). A informação não é oficial, já que a organização disse que os Jogos podem ser realizados na primavera local, entre abril e junho. As Paralimpíadas aconteceriam de 24 de agosto a 5 de setembro.





Segundo a emissora, os Jogos em julho dariam mais tempo para os Comitês Olímpicos e Organizador fazerem a prevenção contra o novo coronavírus, além das Federações organizarem os pré-olímpicos.





A programa seria mantida, com a primeira medalha sendo do tiro, no dia 23 de julho e os Jogos seriam fechados com a decisão do polo aquático masculino, no dia 8 de agosto.





O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, comentou no início da semana sobre a data dos Jogos para 2021:





“O acordo é que queremos organizar esses Jogos Olímpicos o mais tardar no verão de 2021. Isso significa que a força-tarefa pode considerar o cenário mais amplo e isso não se restringe apenas aos meses de verão”, disse.