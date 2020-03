Estádio Santa Cruz fará "drive thru" da vacina em combate a gripe

Por Redação Blog do Esporte









O Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), receberá nesta segunda-feira (29) o "Drive Thru" da vacinação contra a gripe. A cidade no interior de São Paulo está vacinando, inicialmente, os idosos para auxiliar no combate ao novo coronavírus.





O Botafogo, que cedeu o estádio para o evento, emitiu um comunicado oficial sobre o drive thru e as orientações a serem seguidas. Confira:





O Drive Thru da vacinação contra a gripe em Ribeirão Preto será no Estádio Santa Cruz. De acordo com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o atendimento ocorrerá nesta segunda-feira (30), das 8h30 às 16h.





A Secretaria da Saúde está disponibilizando o sistema Drive Thru para atender idosos a partir de 60 anos com dificuldade de mobilidade. Assim, as pessoas não precisam sair do veículo para aplicação da vacina.





Para organizar melhor o trânsito nos arredores do Estádio Santa Cruz para a vacinação contra a gripe, a Transerp decidiu interditar uma faixa de rolagem nas avenidas Maurílio Biagi e Costábile Romano, a partir das 8h30, de segunda-feira.





O acesso à fila de vacinação será a partir da avenida Maurílio Biagi, na pista sentido Bairro/Centro, e seguirá em direção ao viaduto Ayrton Senna, na marginal em frente a loja de departamentos e alça de acesso a avenida Costábile Romano até chegar à área de vacinação em frente ao Estádio Santa Cruz.





Para ser vacinado é preciso levar documento de identificação, como RG ou CPF, e carteira de vacinação. A vacina só não será aplicada para moradores que estiverem em estado febril, atendendo recomendações dos profissionais da saúde.





No último dia 19, o Botafogo colocou nesta quinta-feira (19) toda a infraestrutura do Estádio Santa Cruz e da Arena Eurobike à disposição da Prefeitura de Ribeirão Preto para ajudar no que for necessário na luta contra o novo coronavírus.