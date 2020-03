Ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz morre aos 76 anos vítima do coronavírus

(Foto: Getty Images)









Dias depois de ser internado, Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid, morreu neste sábado, aos 76 anos, vítima do coronavírus. Ele estava em estado grave na UTI de um hospital na capital espanhola.





Empresário, Sanz iniciou seu trabalho no Real Madrid em 1985, como diretor. Dez anos depois, após a saída de Ramón Mendoza, ficou com o cargo de presidente, onde permaneceu até 2000. No seu mandato, foram dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, em 1998 e 2000, encerrando um jejum de 32 anos.





Lorenzo Sanz convivia com problemas renais e circulatórios e era diabético, de acordo com informações do jornal "El Mundo". Em uma rede social, o falecimento foi confirmado por um de seus filhos.





- Acaba de falecer meu pai. Não se merecia este final e esta maneira. Se vai uma das melhores pessoas, valentes e trabalhadoras que vi em minha vida. Sua família e o Real Madrid eram suas paixões. Minha mãe e meus irmãos desfrutamos todos seus momentos com orgulho.





Globo Esporte