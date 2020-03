Federação espanhola anuncia linha de crédito de R$ 2,8 bilhões para ajudar clubes: "hora de nos unirmos"

(Foto: Susana Vera/Reuters)









A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas sociais e financeiras para ajudar os clubes profissionais e amadores do país na luta contra a pandemia do novo coronavírus.





Entre as medidas anunciadas em um pronunciamento de Luis Rubiales, presidente da entidade, destaque para uma linha de crédito de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,8 bilhões) destinada aos clubes das 1ª e 2ª divisões e ainda a alocação de quatro milhões de euros (com juros a custo zero e com prazo de reembolso de dois anos) às equipes não profissionais para o pagamento de salários de atletas e técnicos durante a suspensão das competições.





- Ao futebol não profissional vamos conceder licenças gratuitas para os próximos dois anos e também adiaremos o pagamento das dívidas que possam ter com jogadores durante esse período. Vamos aplicar as mesmas medidas no futsal. A pandemia está atingindo todos, pessoas anônimas e pessoas do futebol. O futebol neste momento é algo sem grande importância perante este problema global. Ainda assim, a RFEF tem de continuar trabalhando e estamos a serviço das nossas instituições - afirmou Luis Rubiales.





Rubiales também colocou as instalações da seleção espanhola assim como seus profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas, psicólogos...) à disposição do governo do país. O dirigente ratificou ainda que o futebol no país só retornará quando o governo liberar.





- Todas as competições estão suspensas e não queremos pensar em nenhuma data para retomar. Estamos ao serviço das nossas autoridades e não vamos definir datas. Quando a normalidade voltar, vamos conversar. Está na hora de nos unirmos. Para o futebol modesto e de elite temos que dar esta mensagem. Juntos, vamos parar esse vírus.





