Federação Paulista de Rugby suspende temporada por conta do coronavírus

A Federação Paulista de Rugby anunciou nesta quarta-feira (18) que suspendeu os seus campeonatos devido a pandemia do novo coronavírus.





Os estaduais deveriam começar no início de abril, onde o Ribeirão Preto Rubgy faria sua estreia na série B do campeonato. Ainda não há informações sobre novas datas da competição.





Confira a nota oficial do Ribeirão Preto Rugby:





A Federação Paulista de Rugby divulgou que, devido ao avanço do Coronavírus no país, todos os campeonatos e atividades realizadas pela organização serão suspensos até 18 de abril.





O Ribeirão Preto Rugby faria sua estreia na Série B do Campeonato Paulista no dia 4 de abril. Ainda não há informações para quando os jogos serão remarcados.





A seletiva de atletas que o time ribeirão-pretano iria promover, no dia 22, no domingo, também foi adiada, seguindo as orientações da Federação Paulista de Rugby e as medidas de contenção sugeridas pelo Ministério da Saúde. A nova data ainda não foi definida.