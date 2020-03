Fiba anuncia suspensão de competições por causa do coronavírus

(Foto: Divulgação Fiba)









A Fiba decidiu interromper todas as suas competições a partir dessa sexta-feira, 13 de março. O objetivo é proteger a saúde e a segurança de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores da propagação do coronavírus (COVID-19). Nessa quinta-feira, a Euroliga de basquete suspendeu a temporada depois que Trey Thompkins, do Real Madrid, testou positivo para o novo vírus. A NBA também a anunciou suspensão da liga por tempo indeterminado.





A Fiba não estipulou qual será o período de interrupção das competições, mas reforçou, através de um comunicado, que seguirá monitorando a situação diariamente a fim de definir quando e se torneios e campeonatos voltarão a ser disputados.





O Pré-Olímpico Mundial de basquete masculino estava programado para acontecer entre os dias 23 e 28 de junho de 2020, em quatro países diferentes: Belgrado (Sérvia), Kaunas (Lituânia), Split (Croácia) e Victoria (Canadá).





Globo Esporte