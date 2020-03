Fifa analisará proposta de extensão automática de contratos até fim das ligas, diz agência

Diante da indefinição sobre a retomada dos campeonatos mundo afora por conta da pandemia do COVID-19, a Fifa analisará uma proposta de extensão automática de contratos até o fim da temporada. A informação é da agência "Reuters", que afirma ter acesso a um documento interno que foi apresentado ao Grupo de Trabalho sobre Coronavírus da entidade máxima do futebol.





A proposta indicaria que, nos casos em que um contrato encerraria-se na data original do fim da temporada 2019/20, "a expiração será prorrogada até a nova data" do encerramento dos campeonatos. Este documento seria analisado pelo grupo de trabalho ainda nesta quinta-feira.





O documento, de acordo com a agência, ainda traz a proposta de que as janelas de transferências da próxima temporada sejam alteradas de acordo com as novas datas do fim de 2019/20. O mercado do verão europeu estava planejado para abrir no dia 10 de junho em França e Inglaterra e no dia 1º de julho em Alemanha, Espanha e Itália.





Como a situação com relação à pandemia é diferente nos diversos locais do mundo, provavelmente ligas de um mesmo continente reiniciarão (e terminarão) em datas bem diferentes. Por isso, o documento também prevê a sobreposição de compromissos de atletas que retornem de empréstimos, por exemplo: "Será dada prioridade ao ex-clube de completar sua temporada com o elenco original, para guardar a integridade da liga doméstica".





O grupo de trabalho também deve analisar o impacto da mudança nos calendários nos prazos para o pagamento de transferências, podendo estender o período para que as dívidas sejam equacionadas.





O Grupo de Trabalho sobre Coronavírus da Fifa foi criado no dia 18 de março para analisar possíveis emendas ao regulamento da entidade diante da situação de exceção causada pela pandemia do COVID-19. O problema público de saúde causou a interrupção do futebol em quase todo o mundo e levou ao adiamento de competições como a Eurocopa, a Copa América e as Olimpíadas de Tóquio.





Globo Esporte