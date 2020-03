Futebol inglês amplia paralisação até o dia 30 de abril, um mês além do previsto inicialmente

A Federação da Inglaterra, junto aos representantes das ligas nacionais, decidiu aumentar o período de paralisação do futebol no país por mais um mês. Após videoconferência realizada nesta quinta-feira, os órgãos decidiram que as competições seguirão pausadas até o dia 30 de abril, estendendo o prazo inicial de retorno, que era o dia 4 do mês que vem.





A nota cita que os tempos atuais são "sem precedentes" e diz que as ligas pretendem encontrar maneiras de retomar a temporada 2019/20 assim que for possível, indicando o desejo de garantir que "todos os jogos da liga e da copa, além dos europeus sejam disputados".





O comunicado também destaca que o limite para o fim da temporada estabelecido pelo regulamento da FA foi revisto, deixando o prazo em aberto para a jornada atual. Desta forma, não há previsão sobre o encerramento dos campeonatos, uma vez que a Eurocopa deste ano foi adiada, abrindo espaço para que partidas sejam disputadas em junho e julho.





