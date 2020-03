Goleiro Neuer apoia redução de salários de jogadores: "Somos privilegiados e devemos aceitar"

Clubes de futebol em todo o mundo vêm discutindo medidas para diminuir o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus. Capitão da seleção da Alemanha e titular do Bayern de Munique, o goleiro Manuel Neuer acredita que os jogadores profissionais devem aceitar a redução de salários durante o período de crise, como uma forma de colaborar.





- Os jogadores de futebol formam um grupo de profissionais especialmente privilegiados, por isso é evidente que temos que aceitar uma redução salarial quando for necessária. O Bayern de Munique tem cerca de mil empregados e muitos outros ligados indiretamente, em tarefas importantes. Queremos ajudá-los com esse gesto - declarou Neuer à imprensa alemã nesta quarta-feira.





Os jogadores do Bayern de Munique chegaram a um acordo com o presidente Karl-Heinz Rummenigge, e os diretores Hasan Salihamidzic e diretor Oliver Kahn sobre uma redução de 20% dos salários do elenco e de profissionais do departamento de futebol. Essa medida ajudará o clube a não cortar os vencimentos de outros funcionários.





Na última terça-feira, foram os jogadores do Borussia Dortmund que aceitaram a redução salarial, também de 20%, para ajudar a minimizar o estrago econômico provocado pela pandemia do vírus da Covid-19.





O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 55 pontos. A competição está suspensa desde o dia 16 de março e a previsão de momento é de só volte no início de maio.





