"Gripezinha"? Coronavírus já debilitou astros do esporte

(Foto: Gregory Shamus/Getty Images)









"Histórico de atleta" faz com que o Covid-19 seja assintomático? Não é o que se tem visto nas últimas semanas. Estrelas do esporte mundial como Kevin Durant, Rudy Gobert, Paolo Maldini, Paulo Dybala e Earvin Ngapeth já testaram positivo para o novo coronavírus. As queixas vão de febre, dores no corpo e até internação, fatos que contrariam a fala do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que, em pronunciamento realizado na noite desta terça, classificou a infecção viral como "gripezinha" ou "resfriadinho", criticando o que classifica como "confinamento em massa".





- No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado com o vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele famoso médico daquela famosa televisão - disse Bolsonaro durante pronunciamento na noite de terça-feira.





Uma das muitas vítimas do novo coronavírus na Itália, o ídolo do Milan, Paolo Maldini, criticou as autoridades italianas pelas providências tardias no combate à pandemia. Sobre o seu estado, o ex-zagueiro revelou que sofreu bastante com febre alta e dores no corpo.





- Como todos os atletas, eu conheço meu corpo. As dores foram particularmente fortes, senti um aperto no peito. É um novo vírus, as lutas físicas contra um inimigo que não se conhece. Tive os primeiros sintomas em 5 de março, dor nas articulações e músculos e 38,5 ° de febre - disse Maldini.





"Pior vírus da minha vida"





Campeão olímpico em Londres 2012 e prata na Rio 2016 na natação, o sul-africano Cameron van der Burgh se aposentou das piscinas em dezembro de 2018. Foi diagnosticado com o Covid-19 há 17 dias. O ex-nadador de 31 anos contou que uma simples caminhada o deixa exausto por horas.





- Foi o pior vírus que já sofri, apesar de ser uma pessoa saudável com pulmões fortes, sem fumar e praticar esportes a vida toda, ser jovem e ter uma maneira de vida saudável. Embora os sintomas mais graves, como a febre, já tenham diminuído, ainda estou lutando com fadiga e tosse residual que não consigo erradicar - disse Van der Burgh.





Paralisada desde o dia 11 de março, a NBA também teve as suas vítimas. Dentre os casos de Covid-19 confirmados estão o do astro Kevin Durant, além dos de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Christian Wood e Trey Thompkins. Gobert detalhou perda de olfato e paladar.





- Não sou capaz de sentir o cheiro de qualquer coisa nos últimos quatro dias - contou Gobert. - Alguém mais está vivenciando a mesma coisa? - perguntou o jogador em sua rede social.





No basquete brasileiro, o pivô Maique, do Paulistano, foi infectado. Ele foi o primeiro atleta aqui no Brasil a ter o diagnóstico positivo para o Covid-19.





- O clube está me dando todo o apoio nesse momento, e eu queria que todos tomassem muito cuidado com seus amigos e familiares. Vamos pensar como um todo nesse momento, né, para a gente combater esse vírus o mais rápido possível - comentou Maique em vídeo gravado após a confirmação da infecção.





O tenista Thiago Wild, 20 anos, grande promessa da modalidade no Brasil, revelou que contraiu o Covid-19.





- Estou passando aqui para avisar a vocês que acabei contraindo o Covid-19. O resultado saiu hoje. Há uns dez dias tive alguns sintomas. Tive febre, fiquei um pouco gripado, mas daqui a pouco o período de incubação da doença já vai passar e vou ficar bem.





O vôlei também não fica para trás. Astro da seleção francesa, Earvin Ngapeth revelou que passou por "dias difíceis" nos primeiros dias com os sintomas do Covid-19, precisando de internação em um hospital.





- Eu testei positivo para o Covid-19 há uma semana. A pior parte já passou, eu passei três dias complicados, mas agora acabou. Eu estou deixando o hospital em uma semana. Todos vocês, fiquem em casa. Isso não acontece apenas com as outras pessoas - alertou Ngapeth.





No futebol, os casos mais famosos de infecção pelo novo coronavírus são os de Danielle Rugani, Blaise Matuidi, Ezequiel Garay e Paulo Dybala, que precisou se isolar com a esposa também infectada.





O que os médicos dizem





O médico Nabil Ghorayeb explica por que é importante o isolamento:





- Não adianta dizer "Eu sou atleta, eu sou forte". Se a carga viral for pequena, tudo bem. Mas, com uma carga viral alta, mesmo sendo atleta será difícil combater a doença. Por isso é importante o isolamento. E se o cara foi atleta: a resposta não é o seu passado atlético, você não tem poupança, tem que ver o que tem hoje na conta-corrente de imunidade.





O médico Luis Fernando Correia, ao falar do risco do novo coronavírus, citou o exemplo de um atleta amador.





- Ontem vi um exame de um amigo de 40 anos, médico, atleta amador, sem doença crônica: a tomografia dele é assustadora. O grau de inflamação que esse vírus causa nos pulmões não é medida em todo mundo que pega, porque não dá para fazer tomografia em todo mundo, só nos mais graves. Mas esse meu amigo, que sentiu muito a doença, mas não foi internado, fez. E existe um grau de inflamação importante mesmo em que não é internado, e nos mais graves fica ainda pior. O que se prevê é que daqui a um ano vamos ver as repercussões em pessoas que passaram por esse processo de inflamação nos pulmões, de agressão pulmonar.





Globo Esporte