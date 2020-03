Inter sugere intertemporada de 15 dias antes de retomada de competições

Com todas as competições que disputa suspensas pela pandemia de coronavírus, o Inter passa a monitorar as decisões das entidades para o decorrer da temporada. O Colorado interrompeu todas as atividades nesta terça-feira por tempo indeterminado, mas manifesta que seja dado um período de preparação antes do recomeço das partidas.





Sem a decisão sobre o futuro dos campeonatos, a direção colorada pede sensibilidade à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Conmebol e CBF. A intenção é que haja uma intertemporada de pelo menos 15 dias de treinamentos até a retomada do calendário.





- O que desejamos é que as instituições façam o mesmo dever de casa quando estabelecem o calendário anual. Que compreendam que é quase a mesma situação. Que iniciemos (as competições) a partir de 15 dias de preparação. O que não pode é estabelecer a volta e já jogue de imediato, por interesses dos mais diversos, questões financeiras, de televisão – pondera o executivo Rodrigo Caetano.





O Inter promoveu a reapresentação do grupo de Eduardo Coudet na manhã desta terça-feira, dois dias após a goleada por 4 a 1 sobre o São José pelo Gauchão. Na ocasião, ficou definida a paralisação das atividades por tempo indeterminado, como forma de precaução ao risco de contágio do coronavírus.





O grupo recebeu instruções para seguir em casa e manter a forma no período em que não existir trabalhos no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Porém, há uma preocupação com o período de inatividade dos jogadores.





- O destreinamento começa a aparecer em 15 dias. Até 15 dias, consegue recuperar. Mais de 15 dias, a perda se torna maior. Aí, todos os cuidados passam a ser importantíssimos – diz o coordenador do departamento de saúde Luiz Crescente.





A diretoria aguarda novo posicionamento da Conmebol, que suspendeu a Libertadores apenas até 21 de março. Já o Campeonato Gaúcho para por 15 dias. O Brasileirão sequer tem data para iniciar.





A FGF montou um gabinete para monitorar o avanço dos casos de pessoas diagnosticadas com o coronavírus no Rio Grande do Sul. Após o período de paralisação, clubes e federação se reunirão para discutir o tema. O cancelamento do restante do Campeonato Gaúcho não está descartado.





Globo Esporte