Jogo da Liga dos Campeões pode ter contribuído na proliferação do coronavírus na Itália, diz jornal

Segundo o jornal "La Reppublica", a partida entre Atalanta e Valencia pela Liga dos Campeões no último dia 19 de fevereiro pode ter contribuído massivamente para o proliferação do coronavírus na Itália. O país é o epicentro do Covid-19 no mundo com 4.032 mortes e 47.021 infectados registrados até a última sexta.





Pela primeira vez disputando uma Champions, a torcida do Atalanta se deslocou de Bérgamo para Milão (local da partida pelo fato do estádio do clube não poder receber jogos da competição), colocando mais de 45 mil pessoas no San Siro.





Ao se analisar ao avanço da pandemia do coronavírus na Itália, o dia 19 de fevereiro, data do jogo, não registrava nenhum caso em Bérgamo ou Milão. Um mês depois, são mais de 3.800 casos em Bérgamo e cerca de 5 mil em Milão. Além disso, o Valencia informou no início desta semana que 35% do elenco e comissão técnica do clube estava infectado com o Covid-19.





- Imagino que quase todos os que foram a esse jogo estão, provavelmente, assintomáticos e febris. Passou um mês desde aquele jogo. Os tempos são relevantes. A reunião de milhares de pessoas, a dois centímetros uma da outra, ainda mais associada às manifestações compreensíveis de euforia, gritos, abraços, pode ter favorecido a replicação viral - afirmou Francesco Le Foche, médico-infectologista espanhol em entrevista ao jornal "Corriere Della Sera".





- Bérgamo é uma área muito ativa no mundo das trocas econômicas e sociais. Um meio ideal para o vírus. Segundo fator, falamos antropologicamente de pessoas que sempre foram muito diligentes, espartanas, com uma grande cultura de trabalho e uma tendência a subestimar e, portanto, negligenciar doenças que parecem sazonais - completou Roche.





Vale lembrar, entretanto, que à época da realização do duelo entre Atalanta e Valencia (vencido pelo time italiano por 4 a 1), não existiam protocolos de quarentena e nenhuma ação mais efetiva na Europa (seja no esporte ou não) contra a propagação do coronavírus.





Globo Esporte