Jorge Jesus testa positivo para coronavírus; técnico do Flamengo aguarda resultado da contraprova

O Flamengo informou nesta segunda-feira que o técnico Jorge Jesus testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o clube, em um primeiro exame, "o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo". A contraprova já foi feita e a expectativa é de que ainda nesta segunda haja a confirmação.





Em vídeo postado em sua rede social, Jesus agradeceu as palavras de carinho que têm recebido dos torcedores e disse aguardar o resultado da contraprova.





- É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que me sinto normal. Hoje me senti exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos, três, quatro.





- Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade - disse Jesus.





Como está com um quadro estável de saúde, inicialmente Jorge Jesus ficará em casa em repouso.





Todos os jogadores e funcionários do departamento de futebol do Flamengo fizeram os exames na última sexta-feira. Apenas o exame do treinador, de 65 anos, portanto considerado em um grupo de maior risco, não deu negativo.





Como houve um caso positivo, todos os testes vão ser refeitos. No sábado Jorge Jesus comandou o Flamengo à beira do campo na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no Maracanã.





Havia um temor no clube de alguém dar positivo porque o vice presidente de Embaixadas e Consulados do Rubro-Negro, Mauricio Gomes de Mattos, está com o coronavírus. Zico, que também teve contato com o dirigente, fez exames e teve o resultado negativo.





Mauricio Gomes de Mattos esteve com o presidente Rodolfo Landim e o vice de marketing na Espanha e depois viajaram direto para a Colômbia, onde o Flamengo venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1, pela Libertadores. Todos retornaram ao Rio de Janeiro no voo fretado com o restante da delegação.





Confira o comunicado do Flamengo:





O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O Clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.





O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.





Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.





A Portuguesa-RJ, que enfrentou o Flamengo no último sábado, também se manifestou por meio de nota oficial:





"A Associação Atlética Portuguesa recebeu uma informação por meio das mídias, confirmado posteriormente pelo Clube de Regatas do Flamengo, que o exame do técnico Jorge Jesus sinalizou leve/inconclusivo para o Covid-19 e que uma contraprova seria feita em breve.





De antemão, tendo em vista o inevitável contato entre a delegação da Portuguesa durante o jogo de sábado (14) com o treinador rubro-negro, o departamento médico do clube mantém um canal aberto com todos os atletas, staff tecnico e diretores para avaliar e monitorar cada caso de perto fornecendo informações pertinentes.





A recomendação é que haja um isolamento domiciliar, aproveitando a interrupção dos treinamentos anunciado anteriormente para este período de quinze dias. Caso ocorra alguma intercorrência em alguém da delegação presente no dia do jogo, o departamento médico irá tomar todas as medidas possíveis para a pronta recuperação".





