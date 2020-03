Jornal mostra que São Paulo atuará em estádio com reformas e situação “calamitosa”

Por Redação Blog do Esporte









O jornal peruano “La Republica” divulgou nessa terça-feira (3) que a situação do estádio Guillermo Briceño Rosamedin, do Binacional, adversário do São Paulo na Libertadores nesta quinta-feira (5), é preocupante.





De acordo com o periódico, as ruas envolta do estádio não têm pavimentação e o governo local acelerou as obras para receber a partida. Além disso, a cidade de Juliaca sofreu nos últimos dias com fortes chuvas e muitos pontos estão alagados, porque boa parte das ruas são de terra. O jornal avalia a situação como “calamitosa”.





O governo local desembolsou cerca de 38 milhões de soles peruanos (cerca de R$ 50 milhões) para que todas as adequações fossem cumpridas. O Binacional também arcou com parte dos custos para que a partida da Libertadores fosse realizada em Juliaca.





Segundo o jornal, a Conmebol também exige um tipo específico de refletor para partidas internacionais. De acordo com o La Repulica, esta norma foi cumprida.





A expectativa é de estádio lotado na quinta-feira. A expectativa da cidade é poder contar com as presenças de Daniel e Alexandre Pato. O clube chega a Juliaca só no dia do jogo após uma parada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.