Jornal: Para blindar Wendel, ex-alvo do Fla, Sporting quer aumentar multa rescisória em renovação

Antigo alvo do Flamengo, Wendel é considerado hoje, no Sporting, um dos jogadores mais cobiçados do elenco e, por isso, será blindado pelo clube português. É o que afirma o jornal "Record" neste sábado, apontando que o time de Lisboa pretende aumentar a multa rescisória do brasileiro na renovação contratual.





O Sporting trataria a extensão do vínculo de Wendel como prioridade desde antes da pausa do futebol por conta da pandemia do coronavírus. E o jornal indica que, assim que as atividades forem retomadas, o clube dará "atenção total" para renovar com o jovem, que tem contrato até 2023 com a equipe.





Atualmente, a multa do jogador estaria fixada em 60 milhões de euros - e este valor pode dar um salto no novo contrato. Segundo o "Record", o clube considera que, após a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, Wendel se tornou o grande alvo da cobiça dentro do elenco. Ele teria sondagens de Inglaterra, Itália e França, de acordo com a publicação.





O Sporting, porém, teria a intenção de negociar o meia para dar um respiro ao caixa. O desejo do clube, porém, seria receber ao menos 30 milhões de euros pelo brasileiro - embora a janela de transferências do verão europeu possa ser conturbada dependendo do da conclusão da temporada 2019/20.





O staff do jogador apontou que tem analisado os contatos, e que pode haver novidades em breve.





- O futebol do Wendel naturalmente chamou a atenção de outros grandes clubes europeus. Mas temos contrato com o Sporting e qualquer negócio só acontecerá ser for bom para todas as partes. O atleta é identificado com o Sporting e tem muita gratidão pelo clube ter aberto as portas no futebol europeu. Acreditamos em uma definição nas próximas semanas - apontou a empresa responsável por gerenciar a carreira do atleta.





