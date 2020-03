Jornal português desmente que Cristiano Ronaldo transformará hotéis em hospitais

Em menos de 12 horas, o desmentido. Na manhã deste domingo, o jornal português O Observador conseguiu checar a informação com fontes próximas a Cristiano Ronaldo e comprovou que não é verdade que seus hotéis em terras lusitanas serão transformados em hospitais para tratar gratuitamente de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A notícia original surgiu no diário Marca, da Espanha, e logo se espalhou pelo mundo, sendo reproduzida pelo GloboEsporte.com.





O desencontro de informações se originou de um post de Edgar Caires, ex-marido de Elma Aveiro, irmã do craque. Nos stories de sua conta do Instagram, compartilhou uma imagem do site luso Arena Desportiva, em que se noticiava o plano de CR7. Logo, a ideia se espalhou e foi reproduzida pelo mundo.





Na manhã deste domingo, nem o cunhado do craque, tampouco o site português mantinha no ar as imagens que deram origem à notícia do jornal Marca. Mas, na página do Arena Desportiva no Facebook, havia o esclarecimento sobre a fonte da informação. Surgiu de Paula Carvalho, presidente da associação sem fins lucrativos Essência Humana, baseada em Lisboa. Pela conversa da rede social, ela lamentava que tinha sido induzida ao erro por outras pessoas.





O que de concreto há em relação a Cristiano Ronaldo é que está está em quarentena em sua casa na Ilha da Madeira. O craque segue a orientação da Juventus depois da confirmação de que o zagueiro Rugani foi infectado com o novo coronavírus. Na sexta-feira passada, o ídolo português postou mensagem sobre os cuidados que todos devem ter contra a pandemia.





Globo Esporte