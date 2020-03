Junho, julho ou agosto? Uefa tem três datas para o fim da temporada, diz jornal

Quase todos os campeonatos europeus foram paralisados ou suspensos no mês de março devido à pandemia de coronavírus. Por isso, a temporada 2019-2020 do futebol europeu ainda não tem data para terminar. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a Uefa tem três caminhos para resolver esse problema.





Isso depende, claro, de como pandemia vai evoluir até essas datas. Outra mudança cogitada é a do formato da fase final da Liga dos Campeões deste ano, assim como o do torneio da próxima temporada. A ideia é que as duas edições sejam encurtadas por causa do acúmulo de jogos.





Uefa confirma adiamento da Eurocopa para 2021 após coronavírus paralisar ligas