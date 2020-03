Juventus anuncia que zagueiro Rugani testou positivo para coronavírus

(Foto: Alberto Gandolfo/Getty Images)









Em comunicado oficial, a Juventus anunciou que o zagueiro Daniele Rugani, de 24 anos, testou positivo para o novo coronavírus (COVID-19). O clube diz que o jogador, no momento, está assintomático, ou seja, não apresenta sintomas. Pessoas em tal estado podem transmitir a doença, mas potencial de contágio é baixo.





O clube de Turim afirmou que ativou todos os protocolos de isolamento estipulados pelo governo, incluindo a contagem de pessoas que possam ter tido contato com o zagueiro.





Rugani usou Twitter para tranquilizar os fãs: "Você já leu as notícias e é por isso que quero tranquilizar todos aqueles que estão preocupados comigo, estou bem. Peço a todos que respeitem as regras, porque esse vírus não faz distinções! Vamos fazer isso por nós mesmos, por nossos entes queridos e por aqueles que nos rodeiam".





Rugani jogou sete partidas na temporada, todas como titular. O defensor esteve no banco de reservas contra a Inter de Milão no último domingo. Logo após o anúncio da Juve, a Inter anunciou que suspendeu todas as atividades no clube até segunda ordem.





Ele é cria do clube, esteve emprestado ao Empoli, e voltou à Velha Senhora em 2015, onde atua desde então.





Os laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro atuam na Juventus e foram convocados por Tite para os jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 26 e 30 de março. A CBF está monitorando a situação.





Também nesta quarta, o Hannover, da segunda divisão alemã, anunciou que o zagueiro Timo Hübers teve confirmada sua infecção e está em quarentena em casa.





O Campeonato Italiano está suspenso. A Juventus tem partida agendada contra o Lyon na próxima terça-feira, em Turim, com portões fechados, em jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.





