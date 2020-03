LaLiga anuncia parceria institucional com a Taça das Favelas 2020

A LaLiga, entidade que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Espanhol, é a mais nova parceira institucional da Taça das Favelas 2020. O acordo, firmado na última segunda-feira, durante o evento de lançamento da competição no Museu do Futebol de São Paulo, ainda prevê prêmios para os melhores jogadores nas categorias masculina e feminina na fase nacional do torneio.





Além do troféu, quem vencer o título de Melhor Jogador nas categorias feminina e masculina ganham uma viagem para conhecer equipes e jogadores da LaLiga, além de visitar a sede da instituição em Madrid. A LaLiga também colaborará com a Taça das Favelas promovendo oficinas educativas com os participantes do torneio.





"A Taça das Favelas ajuda jovens a terem esperança e sonhos através do esporte, e a LaLiga aumentará isso com a oportunidade de conhecer o país da melhor liga do mundo. Concentramos nossos esforços em retribuir à sociedade o que ela nos deu, difundindo os valores e o compromisso do futebol", disse Daniel Alonso Duarte, representante da LaLiga no Brasil.





A relação do futebol espanhol com atletas brasileiros é bastante antiga, vindo desde o início da década de 1960, com Darcy Silveira dos Santos, o Canário - primeiro brasileiro a conquistar a Liga dos Campeões, com o Real Madrid. Estendendo-se até os dias atuais, com diversos atletas brilhando em solo espanhol. Dentre eles, Vinícius Jr., que nasceu em uma comunidade humilde no Brasil, brilhou no Flamengo e que, com apenas 19 anos, decidiu o último "El Clásico", o um dos principais derbys do mundo.