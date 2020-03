Leipzig passa fácil pelo Tottenham e avança às quartas de final pela primeira vez na história

Não houve milagre tal qual no ano passado. O atual vice-campeão Tottenham se despediu da Liga dos Campeões nesta terça-feira com uma derrota contundente: 3 a 0 para o RB Leipzig, que sobrou no confronto e chegou às quartas de final pela primeira vez em sua breve história. Sabitzer foi o grande nome da noite na Alemanha, com dois gols em 21 minutos, enquanto Forsberg, que o substituiu na etapa final, completou o placar com o seu primeiro toque na bola.





Não houve adversário. Bastante superior na ida, o Leipzig aproveitou o fato de o Tottenham estar ainda mais desfalcado para encaminhar a classificação logo nos primeiros minutos. Aos 10, Werner pegou a sobra na área e rolou para Sabitzer, fora dela, acertar chute no canto de Lloris. O austríaco fez o segundo aos 21, em cabeçada após cruzamento de Angeliño. Os Spurs basicamente não conseguiram produzir e, sem muitas opções, terminaram o jogo com uma substituição por fazer. Houve tempo, já no fim, para Forsberg, em seu primeiro toque na bola, transformar o placar em goleada.





Com 32 anos e 231 dias, o alemão Julian Nagelsmann tornou-se o técnico mais jovem da história a alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões. Não apenas isso: o seu time joga um futebol ofensivo e convincente.





José Mourinho vive o outro lado da moeda. O técnico português está numa sequência de seis jogos sem vitória - a pior de toda a sua carreira em 935 jogos. São dois empates e quatro derrotas com um Tottenham desfacelado e sem ambições de título na temporada após a eliminação também na Copa da Inglaterra. Resta lutar por uma vaga na próxima edição da Champions.





Em meio à epidemia do novo coronavírus, o estádio em Leipzig pôde receber os mais de 41 mil torcedores, que apoiaram o time para uma classificação inédita em apenas 10 anos de história. Outros jogos desta fase, como PSG x Borussia Dortmund, Barcelona x Napoli e Valencia 3 x 4 Atalanta serão ou foram sem torcida.





José Mourinho se despede desta edição da Champions sem vitória no mata-mata. O jejum já é de oito jogos - desde as quartas de final da temporada 2013/14, quando o Chelsea bateu o PSG e avançou de fase. São quatro empates, quatro derrotas e quatro eliminações. O treinador português não vive um grande momento.





Globo Esporte