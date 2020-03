Libertadores só deve retornar depois do dia 5 de maio

A Conmebol estuda prorrogar a suspensão da Copa Libertadores para além do dia 5 de maio, prazo inicialmente definido para a competição retornar. Com o agravamento do coronavírus na América do Sul, a entidade estuda voltar a competição apenas quando todos os 10 países da região estiverem com seus campeonatos locais em andamento.





A Conmebol espera que os países adequem suas competições e que libere as viagens internacionais para marcar a data de retorno da competição. Por isso, a entidade acha difícil retornar à competição em 5 de maio.





Antes da parada, havia ocorrido duas das seis rodadas da fase de grupos da Libertadores. A Conmebol também já adiantou o pagamento de parte da premiação relativa a esta fase da competição.