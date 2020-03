Manchester United larga na frente na corrida por Sancho e pode pagar mais de R$ 500 mi, diz jornal

Após abrir os cofres e protagonizar a transferência mais cara da janela de inverno europeu ao contratar Bruno Fernandes, o Manchester United pode novamente "quebrar a banca" no meio do ano. O jornal "Telegraph" aponta nesta segunda-feira que o clube inglês largou na frente na disputa pelo atacante Sancho, do Borussia Dortmund, e pode desembolsar uma boa quantia para garanti-lo diante da concorrência.





Segundo a publicação, o United estaria disposto a investir no que seria a transferência mais cara de sua história. Ou seja: pagar mais do que as 89 milhões de libras desembolsadas por Pogba há quatro anos. Desta forma, a possível negociação por Sancho poderia superar a barreira de R$ 500 milhões, uma vez que o jogador.





A imprensa alemã aponta que o Borussia Dortmund deseja ao menos 100 milhões de libras para abrir mão do atleta de 19 anos, que se tornou o grande craque da equipe nas últimas temporadas e despertou o desejo de diversos gigantes europeus. O jovem tem contrato com os aurinegros até 2022.





Além do grande investimento na transferência, o Manchester United também terá que ser generoso na proposta salarial para Sancho. O "Telegraph" aponta que é esperado que o inglês tenha vencimentos semanais na faixa de 200 mil libras (R$ 1,1 milhão).





Globo Esporte