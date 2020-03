Ministério da Saúde recomenda portões fechados ou cancelamento de eventos por conta do coronavírus

(Foto: Marcos Ribolli)





O Ministério da Saúde emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira (13) recomendando que os eventos esportivos sejam cancelados ou adiados ou, em último caso, que sejam realizados com portões fechados por conta da pandemia do coronavírus instalada em todo o mundo.





O órgão federal disse que a recomendação é válida para todos os eventos realizados com grande público: "os jogos de futebol se enquadram em eventos de massa. Desta forma devem seguir as orientações do Ministério da Saúde."

Medidas do Ministério da Saúde (Foto: Reprodução)

Em resposta, a CBF determinou que os portões sejam fechados apenas em jogos nas capitais dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde a doença passou a ser comunitária (passando de pessoa para pessoa sem necessariamente a pessoa ter vindo do exterior).





A regra vale para jogos continentais, como a Libertadores, que já foi suspensa, além da Copa do Brasil. Federações dos estados de Minais Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Goiás adotaram as normas e não terão público nos jogos deste fim de semana.





A norma do Ministério da Saúde é válida para este fim de semana. No entanto, as recomendações podem se estender para mais dias.





Partidas que deverão ficar sem público





Sábado

19h - São Paulo x Santos - Morumbi





Domingo

16h - Corinthians x Ituano - Arena Corinthians





Campeonato Carioca





Sábado

18h - Flamengo x Portuguesa - Maracanã





Domingo

16h - Botafogo x Bangu - Nilton Santos

18h - Vasco x Fluminense - Maracanã





Segunda-feira

16h - Madureira x Volta Redonda - Conselheiro Galvão





Confira a nota da CBF na íntegra:





"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público.





A CBF já comunicou as Federações Estaduais de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades.





Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos.





A CBF monitora de forma permanente o cenário nacional junto ao Ministério da Saúde, cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade."