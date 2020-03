Ministra japonesa admite chance de adiamento da Olimpíada de Tóquio até o fim de 2020

(Foto: Getty Images)









O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, prevista para julho deste ano, tem fugido da possibilidade de adiar o torneio devido ao risco do coronavírus. No entanto, o tom do discurso do governo japonês mudou nesta terça-feira, quando o número de casos no país chegou a 274. Até agora, seis pessoas morreram no Japão.





Segundo Seiko Hashimoto, ex-patinadora e ministra das Olimpíadas no Japão, o contrato com o Comitê Olímpico Internacional prevê que o evento seja realizado em 2020. Na interpretação da organização dos Jogos, a afirmação abriria a possibilidade de um adiamento da competição em alguns meses.





- O COI tem o direito de cancelar os Jogos somente se eles não ocorrerem dentro de 2020. Isso pode ser interpretado como a possibilidade dos Jogos serem adiados, contanto que sejam realizados durante esse ano - explicou Seiko Hashimoto, ex-atleta e ministra dos Jogos Olímpicos no Japão, durante um encontro na sede do poder legislativo do país.





O COI publicou uma nota oficial em que reafirma o compromisso de realizar os Jogos de Tóquio na data prevista (24 de julho a 9 de agosto).





- Uma força-tarefa conjunta já havia sido criada em meados de fevereiro, envolvendo o COI, Tóquio 2020, a cidade anfitriã de Tóquio, o governo do Japão e a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Comitê Executivo do COI aprecia e apoia as medidas que estão sendo tomadas, que constituem uma parte importante dos planos de Tóquio de sediar Jogos seguros e protegidos - informou a nota oficial do COI (confira a íntegra abaixo).





Hashimoto, por outro lado, afirmou que o o governo japonês tem se esforçado para cumprir o planejamento.





- Estamos fazendo o máximo de esforços para que não tenhamos de encarar essa situação (adiamento).





Assim como no Japão, na Itália, maior foco na Europa, diversas competições estão paralisadas ou já foram canceladas. Nesta semana, o jogo entre Inter de Milão e Ludogorets, da Bulgária, pela Liga Europa de futebol, foi disputado no estádio Giuseppe Meazza com portões fechados - sem público -, como prevenção para evitar grandes aglomerações e riscos de contágio em massa pela covid-19.





Detectado pela primeira vez em dezembro, em Wuhan, na China, o coronavírus tornou-se mundial e vem preocupando líderes políticos e organizadores de grandes eventos, como a Olimpíada de Tóquio, que será realizada de 24 de Julho a 9 de Agosto, no Japão. Nesta terça (03/03), o número de contaminados no mundo ultrapassou os 91 mil, e 3.118 mortes foram confirmadas.





A crise do Covid-19 interferiu no calendário esportivo em muitos países, forçando alteração de datas, mudanças de locais e até mesmo o cancelamento de competições. Até o momento, estima-se em mais de 70 eventos afetados, principalmente os que seriam realizados na China.





No dia 28 de fevereiro, o governo de Hokkaido, no Japão, onde se encontra a cidade de Sapporo, declarou estado de emergência. Sapporo será a sede das provas de maratona e marcha atlética e de algumas partidas de futebol durante os Jogos, e já concentra 66 casos confirmados de Covid-19, com duas mortes em decorrência da doença. As escolas foram fechadas e os moradores receberam orientação para permanecerem em suas casas. As medidas devem permanecer em vigor pelo menos até o dia 19 de março.





Nota oficial do COI sobre o coronavírus





O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) expressa hoje seu total comprometimento com o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, agendado para 24 de julho a 9 de agosto de 2020.





O Conselho Executivo do COI ouviu um relatório sobre todas as medidas tomadas até agora para lidar com a situação do coronavírus, seguido de uma discussão abrangente.





Uma força-tarefa conjunta já havia sido criada em meados de fevereiro, envolvendo o COI, Tóquio 2020, a cidade anfitriã de Tóquio, o governo do Japão e a Organização Mundial da Saúde (OMS). O CO do COI aprecia e apoia as medidas que estão sendo tomadas, que constituem uma parte importante dos planos de Tóquio de sediar Jogos seguros e protegidos.





O COI continuará a seguir os conselhos da OMS, como a principal agência das Nações Unidas sobre esse assunto. O Conselho Executivo do COI agradeceu à OMS por seus valiosos conselhos e cooperação contínuos.





Também elogia a grande unidade e solidariedade dos atletas, comitês olímpicos nacionais, federações internacionais e governos. Saúda sua estreita colaboração e flexibilidade com relação aos preparativos para os Jogos e, principalmente, aos eventos de qualificação. Todas as partes interessadas continuam trabalhando juntas para enfrentar os desafios do coronavírus.





O Conselho Executivo do COI incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O COI continuará apoiando os atletas, fornecendo as informações e desenvolvimentos mais recentes, acessíveis aos atletas em todo o mundo no site do Athlete365.





