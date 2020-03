Ministro do Esporte da Itália acha "irreal" plano de voltar a jogar em maio e critica times da Série A

O ministro do Esporte da Itália foi bem duro e crítico ao comportamento da elite do calcio. Em entrevista ao jornal La Repubblica deste domingo, Vincenzo Spadafora acha que a bola não volta a rolar tão cedo num dos países que tem mais casos de infectados pelo novo coronavírus atualmente.





- Retomar as partidas no dia 3 de maio é irreal. As equipes da Série A já erraram quando era o momento de parar.





"Devem entender que nada será como antes"





O ministro lembrou que os planejamentos financeiros dos clubes devem ser reavaliados.





- Deles, espero que os pedidos sejam acompanhados por um sério desejo de mudança.





"Os grandes clubes vivem em uma bolha, além de suas possibilidades, começando pelos salários milionários dos jogadores"





- Eles devem entender que nada depois dessa crise pode mais ser como antes.





Spadafora afirmou também que vai propor que a volta aos treinos fique proibida durante todo o mês de abril.





"Amanhã vou propor estender o bloqueio de competições esportivas de todos os níveis para o mês de abril inteiro"





- E estenderei a medida para sessões de treinamento, nas quais não intervimos antes porque ainda havia a possibilidade da Olimpíada. O esporte não é apenas o futebol, e futebol não é apenas a Série A - disse o ministro.





