Neymar e Mabppé não devem ser liberados pelo PSG paras as Olimpíadas, segundo jornal

Por Redação Blog do Esporte









Os atacantes Neymar e Mbappé não devem ser liberados pelo Paris Saint-Germain para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no meio do ano. As informações são do jornal “L’Equipe”, que ainda informou que o clube enviou uma carta à Federação de Futebol da França (FFF) relatando os motivos para não liberar os atletas para o evento.





Mbappé está na pré-lista de 80 jogadores da França relacionados para representar o país nos Jogos. O próprio jogador disse que sua vontade é participar do torneio olímpico, mas que dependia da autorização do PSG.





A CBF negocia a liberação de Neymar junto ao PSG. O presidente da entidade, Rogério Caboclo, iniciou as conversas com o presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi. O jogador disse publicamente que tem vontade de ir a Tóquio.





Como os Jogos não são data Fifa, os clubes não têm obrigação de liberar seus jogadores para a disputa. Porém, ainda há um impasse com a data dos Jogos devido a epidemia do coronavírus, o que pode adiar o evento para o fim de 2020.





Além das Olimpíadas, Brasil e França disputarão Copa América e Europa, respectivamente.