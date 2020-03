Novo game de Tony Hawk pode sair em 2020, segundo banda australiana

Conhecida quase tanto por sua trilha sonora quanto pelo gameplay, a franquia inspirada em Tony Hawk pode ganhar um novo título ainda este ano. De acordo com a banda australiana The Death, o lançamento vai acontecer em 2020. O grupo divulgou através do Facebook que licenciou cinco músicas para o próximo game do skatista norte-americano considerado um dos maiores de todos os tempos na modalidade.





- Acabamos de licenciar cinco músicas para o jogo Tony Hawk 2020. Você vai ouvir sobre isso - escreveu a banda na rede social.





Antes da banda dar este spoiler, a skatista Lizzie Armanto já tinha deixado escapar, em outubro do ano passado durante o podcast The Nine Club, que um novo jogo da franquia estava em produção, e que ela estaria nele. O trecho foi removido da entrevista posteriormente.





- (Tony Hawk) está com um novo jogo, e eu estarei nele também - disse a profissional ao podcast.





Depois do lançamento de Tony Hawk's Pro Skater, em 1999, a franquia teve mais 17 games e lucrou milhões de dólares. Na época o jogo estava disponível para PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Color, e N-Gage.





Com o skate real nos pés,Tony Hawk conquistou 12 títulos mundiais e 10 medalhas de ouro nos X-Games.





Globo Esporte