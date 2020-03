Palmeiras libera elenco de treinos e entrega cartilha a ser seguida durante suspensão dos jogos

Diante da paralisação por tempo indeterminado também do Campeonato Paulista, definida em reunião nesta segunda-feira, o Palmeiras vai liberar elenco, comissão técnica e funcionários das atividades na Academia de Futebol nos próximos dias.





Durante o período de resguardo, os jogadores seguirão uma cartilha com cuidados médicos e uma programação individual de atividades físicas a serem cumpridas em casa.





Além da competição estadual, a Confederação Brasileira de Futebol e a Conmebol haviam definido pela suspensão momentânea de seus torneios em razão da pandemia do novo coronavírus.





Até a decisão desta segunda-feira, o próximo compromisso do time treinado por Vanderlei Luxemburgo seria no domingo, diante do Corinthians, em Itaquera. O duelo com o Bolívar, em La Paz, pela Libertadores, neste meio de semana, já tinha sido adiado.





Ao deixar a reunião na sede da Federação Paulista de Futebol, o presidente do clube, Maurício Galiotte, reafirmou a posição favorável a respeito do adiamento dos jogos.

– É o melhor caminho realmente. Temos uma responsabilidade social, estamos vivendo uma crise de saúde muito importante, que a gente nunca havia vivenciado antes. Então, temos que trabalhar com atitudes preventivas – disse o dirigente.





– O Palmeiras, desde o primeiro momento, trabalhou muito para que chegasse nesse ponto de paralisação, e que através dessa atitude a gente possa preservar vidas. O mais importante é que a gente, a partir desse momento, tome atitude de prevenção. Essa é a mensagem dos clubes, do futebol brasileiro.





