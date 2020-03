Paula Pequeno e Mari perdem em estreia na praia, mas vibram: "Nessa idade, o corpo treme"

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)









Paula Pequeno e Mari viveram nesta sexta-feira uma experiência nova em suas carreiras. Campeãs olímpicas em Londres 2012 pelo vôlei de quadra, elas pela primeira vez participaram de um torneio oficial de vôlei de praia. Contra Ana Patrícia e Rebecca, classificadas para Tóquio 2020, elas estrearam pela fase de grupos da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro. As duas foram superadas com facilidade por 2 sets a 0, parciais 21/11 e 21/10.





- Sinceramente, fora a ansiedade, o que mais importa para a gente é o amor pelo voleibol. A gente nesta idade sentir o que a gente está sentindo, o corpo treme. Enfim, eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade. A gente está começando mesmo, igual menino mesmo, do zero - disse Paula.





Apesar da derrota, a dupla ainda tem condições de seguir em frente em Aracaju. Para que isso aconteça, elas precisam vencer, também nesta sexta, a dupla Vivian e Jéssica, do Pará. Ainda pela fase de grupos, o jogo será tecnicamente menos difícil em relação ao da estreia, quando elas pegaram uma das duplas favoritas ao título. Mas, nesse primeiro momento o que importa para as campeãs olímpicas não é resultado. Mari e Paula buscam no vôlei de praia mais do que isso, elas querem vibração e brilho no olho.





- A gente está igual bebê mesmo. A gente se sente como se estivesse no juvenil e estivesse indo para o primeiro jogo importante da vida. Foi uma noite de sono terrível, porque a cabeça não parava e essa ansiedade acaba atrapalhando um pouco. Tomar essa porrada delas(Ana e Rebecca) vale, tá tudo certo. E agora a gente sabe o quanto a gente tem que melhorar e o quanto tem que fazer, porque isso aqui são degraus, né?! Cada dia um e a gente tem muitos pela frente - disse Mari.





