Ponto de Opinião: Um novo rumo para o esporte e para o mundo

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Comitê Olímpico Internacional confirmou nesta terça-feira (24) o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021. A pandemia do coronavírus deixou o mundo alarmado e com o esporte não foi diferente. Mesmo com receio, o evento será remarcado para o ano que vem.





Com um cenário preocupante para todos, a mudança de data dos Jogos coloca uma indagação perante o esporte. A valorização do atleta, as condições de cada local de evento e dos locais de treinamento, a remuneração, o prestígio e o legado olímpico.





Esta situação não pode ser meramente esquecida depois que a poeira baixar. Precisamos urgente rever nossos conceitos, valores, dedicações, tudo estará em jogo depois desta pandemia. No Brasil não é diferente, aliás, o país deveria tirar uma lição muito grande desta crise.





O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assumiu que o calendário do futebol mundial está cheio, que deverá ser revisto depois da crise. Realmente um pensamento lógico em meio ao caos.





Decisão acertada da mudança dos Jogos e vamos aguardar 2021. Esperamos que a situação seja bem melhor e bem mais favorável.