Por conta do Coronavírus, NHL fechará vestiário para a imprensa

A nova epidemia mundial do Coronavírus está mudando a forma de se fazer esporte. Em todo o mundo, estamos vendo protocolos de precaução com a doença, e a NHL não está fazendo diferente. Após a Liga banir todas as viagens internacionais para seus funcionários, a nova medida é o fechamento do vestiário para a imprensa, acabando, assim, com as imagens pré e pós-jogo e as entrevistas pós-jogo por tempo indeterminado.





Isso não quer dizer que a imprensa não terá acesso aos jogadores e técnicos, com todas as entrevistas sendo conduzidas nas áreas designadas aos jornalistas. Bill Daly, um dos executivos da Liga, admitiu que a NHL está considerando outras medidas de contigêbcia, mas que está torcendo para que a epidemia não avance tanto nos Estados Unidos e Canadá para que eles tenham que usá-las nos playoffs.





A grande incerteza sobre o Coronavírus pode colocar em dúvida os jogos internacionais da Liga na temporada que vem. Daly admitiu que não vai mandar nenhum time para jogar na China durante a pré-temporada, fato que ja virou tradição para a NHL, mas disse que não é apenas por conta da doença, mas também pela dificuldade de encaixar a partida. A Liga ainda tem jogos marcados para a República Checa, Alemanha, Suíça e Finlândia.





Já passam de 250 os casos confirmados do Coronavírus nos Estados Unidos, com mais de 20 mortes, enquanto, no Canadá, a epidemia está mais controlada, com 57 casos confirmados. No Brasil, apenas 19 casos da doença se confirmaram. A NHL não é a única que está fazendo medidas de contingência contra o vírus, já que a NBA enviou um memorando às equipes falando que jogos com portões fechados para a torcida são possíveis.





A NHL disse que todas as medidas são recomendadas pelos centros de controles de doença do país e o serviço de saúde pública do Canadá.





