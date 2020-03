Por conta do novo coronavírus, acendimento da chama olímpica será realizado sem público na Grécia

Um dos momentos mais importantes na contagem regressiva para a Olimpíada de Tóquio, o acendimento da chama olímpica, sempre realizado em Olympia, na Grécia, terá uma cara diferente esse ano. Por conta do novo coronavírus, a cerimônia será realizada nesta quinta-feira, sem a presença do público, algo que não acontecia desde Los Angeles 1984.





O Comitê Olímpico da Grécia anunciou que os espectadores não poderão entrar nem no ensaio de quarta-feira, nem na cerimônia de quinta-feira. A cerimônia - realizada para os Jogos de verão e inverno - geralmente atrai vários milhares de espectadores, incluindo gregos e visitantes estrangeiros.





No domingo, a Grécia anunciou uma proibição por duas semanas de eventos esportivos com espectadores, já que o número de casos de coronavírus aumentou de sete para 73 no país. A prefeitura de Ilia, da qual Olympia faz parte, está entre as áreas mais atingidas pelo vírus.





Globo Esporte