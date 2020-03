Presidente da Conmebol afirma que Libertadores pode voltar no dia 6 de maio

Depois de anunciar que a Copa América deste ano foi adiada para 2021, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou que a entidade pretende retomar a Libertadores no dia 6 de maio. A competição foi paralisada no dia 12 de março pela Conmebol.





No entanto, Domínguez afirmou que essa data pode ser alterada de acordo com a evolução do coronavírus no continente.





- Vamos seguir avaliando a evolução (do vírus) e como issso transcorre durante o tempo. Mas entendemos também que, pelas previsões em um cenário ideal, a situação vai estar sob controle no mês de maio. Então, nós vemos isso como uma possibilidade de reiniciar a Libertadores no dia 6 de maio - avaliou o presidente em entrevista à Espn argentina.





A Copa Sul-Americana também está paralisada: a competição depende do regresso da Libertadores para continuar, uma vez que alguns eliminados na fase de grupos da Liberta vão se juntar a equipes da Sul-Americana na segunda fase do torneio.





Globo Esporte