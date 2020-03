Presidente da Uefa admite que temporada europeia "provavelmente está perdida"

(Foto: Getty Images)









Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica deste sábado, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, deu um diagnóstico difícil de admitir. Entre as três hipóteses de datas para a retomada do futebol na Europa, admitiu que "a temporada provavelmente está perdida". Considerando que tudo depende de como vai evoluir a pandemia do novo coronavírus no continente, disse que as disputas de 2019/20 podem se perder se não puderem começar até o fim de junho.





- Neste momento dramático, o mais importante é a saúde das pessoas e sair dessa crise. É claro que a interrupção do futebol simboliza que a Europa e o mundo pararam. Não sabemos quando essa pandemia terminará, mas temos um plano A, B e até C. Estamos em contato com as ligas, com os clubes, há um grupo de trabalho. Temos que esperar, como qualquer outro setor.





Em seguida, especificou as ideias para a retomada do futebol.





- Poderíamos começar de novo em meados de maio, em meados de junho ou no fim de junho. Então, se não conseguirmos, a temporada provavelmente está perdida.





"Há também a proposta de terminar esta temporada no início da próxima, que seria adiada, começando um pouco mais tarde"





- Vamos ver quais são as melhores soluções para as diferentes ligas e clubes. É difícil imaginar todos os jogos de portões fechados, mas agora nem sabemos se vamos retomar, com ou sem espectadores. Se não houver outras alternativas, ainda seria melhor concluir o campeonato.





O dirigente aproveitou para rebater as críticas sobre a manutenção da disputa de parte das oitavas de final da Liga dos Campeões, especialmente do confronto entre Atalanta e Valencia. O jogo de ida, em Bergamo, é considerado como uma bomba biológica de contaminação do Covid-19 na Itália e Espanha. Sobre a partida de volta, realizada com os portões fechados do estádio Mestalla, transferiu qualquer culpa sobre aglomeração de torcedores para as autoridades locais.





- Quando foi disputada a partida Valencia x Atalanta, o futebol continuava em toda parte da Europa. Estava de portões fechados, e os torcedores que se reuniram em frente ao estádio estavam sob a jurisdição das autoridades espanholas.





"Eu também vi uma crítica idiota sobre a viagem a Milão, mas em 19 de fevereiro ninguém sabia que a Lombardia seria o centro da epidemia"





- Quem éramos nós para dizer que não deveria ir em frente? Existem autoridades encarregadas.





