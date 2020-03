Presidente do Fortaleza se reúne com representantes do bilionário russo em São Paulo

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se reuniu nesta terça-feira (3) pessoalmente com representantes do bilionário russo Ivan Savvids, em São Paulo. O interesse do dono do clube grego PAOK em investir no Fortaleza continua. Mesmo tendo demonstrado desejo em comprar o clube, o trâmite para a venda dependeria da aprovação do Conselho Deliberativo do Fortaleza, além de reforma estatutária.





- Hoje tivemos a certeza de que o Fortaleza Esporte Clube está em ótimas mãos. Grande gestor e profissional. Obrigado, presidente Marcelo Paz, por toda a atenção e disponibilidade por todo o processo - publicou Leonardo Cornacini, agente de jogadores e representante do PAOK, clube de Ivan Savvids, em rede social.





Em contato com o GloboEsporte.com, Paz ressaltou que não se tratou de um avanço na negociação, mas de uma formalidade para maior entendimento entre as partes.





- Nós sempre conversamos, só que nunca pessoalmente. O encontro foi para estreitar essa relação, sem discussão de detalhes ou definições de parceria - explicou.





O dirigente tricolor também declarou que os empresários ressaltaram que o Fortaleza é o único alvo de Ivan Savvidis no Brasil.





O brasileiro Leonardo Cornacini, agente de jogadores e representante do PAOK, explicou o interesse do bilionário e dos filhos dele no Fortaleza. Segundo o agente, foi encomendado um estudo que apontou o Tricolor como o time com mais potencial para se tornar autossustentável no Brasil.





O clube cearense convidou o bilionário e proprietário do time grego PAOK para assistir ao jogo contra o Independiente, na Arena Castelão, mas ele não veio. Marcelo Paz teria interesse em formar parceria.





