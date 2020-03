Primeiras rodadas da Liga Futsal são adiadas

A Liga Nacional de Futsal (LNF) adiou as duas primeiras rodadas da competição deste ano, devido à pandemia do Coronavírus. O campeonato estava previsto para começar no dia 27 de março.





A estreia da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) estava prevista para o dia 28 contra o Marreco, na Serra Gaúcha. A segunda partida seria contra o Cascavel, no Paraná. Em nota oficial, a LNF informou que “utilizará esse hiato para determinar os próximos passos em relação ao andamento da competição, visando sempre o melhor para a LNF, clubes, jogadores e torcedores”.





Amistosos





O amistoso da ACBF contra o Tubarão, nesta sexta-feira, ocorrerá normalmente, em Santa Catarina. Porém, na próxima semana, o time laranja teria outro compromisso em solo catarinense. No dia 19, a equipe de Carlos Barbosa enfrentaria o Joinville, mas a partida também foi cancelada.