Flamengo embarca para a Colômbia com quatro desfalques para a estreia na Libertadores

O Flamengo anunciou neste domingo os relacionados para o jogo contra o Junior Barranquilla, quarta-feira, na estreia do time na Libertadores, na Colômbia. Rafinha também será desfalque, juntando-se a Bruno Henrique e Rodrigo Caio já vetados anteriormente, além de Willian Arão, suspenso por ter sido expulso na decisão da Recopa.





Rafinha sentiu um problema na coxa esquerda depois do jogo contra o Independiente del Valle, em Quito, no primeiro duelo da Recopa. Ficou fora da final da relação para a final da Taça Guanabara, mas atuou na decisão da competição sul-americana.





A delegação embarcou na tarde deste domingo sem os quatro jogadores. O Flamengo usou o salão nobre do Aeroporto Internacional Tom Jobim para fazer o procedimento e não havia torcedores no local.





O técnico Jorge Jesus tem apenas João Lucas como especialista para a posição entre os relacionados. O jogador foi titular na vitória por 4 a 1 sobre a Cabofriense, sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Para esse jogo, válido pela primeira rodada da Taça Rio, apenas dois titulares estavam na relação (Gabigol e Willian Arão).





No fim do jogo contra a Cabofriense, Jorge Jesus colocou Berrío no lugar de João Lucas na lateral direita. O colombiano vinha sendo testado na posição nos treinamentos durante a pré-temporada do time principal.





Na zaga, o Flamengo com a dupla formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira. Eles tiveram boa atuação na conquista da Recopa, quando o time venceu por 3 a 0 o Independiente del Valle, no Maracanã. Na vaga de Arão, Jesus escalará Thiago Maia.





No ataque, a disputa pela posição é mais intensa. Pedro, Vitinho e Michael estão na briga por um lugar no time. Diego é outra opção para a posição.





