Roland Garros anuncia mudança de data e será disputado em 20 de setembro

Em uma decisão inédita na história do tênis, o torneio de Roland Garros, um dos Grand Slams do circuito profissional, foi adiado por conta dos problemas enfrentados pela França com os casos de coronavírus. Antes previsto para ser disputado em maio, a competição agora fica entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro no calendário da ATP.





"A crise da saúde ligada ao COVID-19 afeta todas as populações. Para garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos na preparação do torneio, a Federação Francesa de Tênis decidiu organizar a edição 2020 de Roland Garros entre 20 de setembro a 4 de outubro de 2020. Se hoje ninguém pode prever qual será a situação da saúde em 18 de maio, as medidas de contenção em vigor impossibilitam a preparação e a organização nas datas inicialmente planejadas", informou em nota o site oficial do torneio.





Com a França praticamente parada por ordem do governo do país a partir desta terça-feira, as obras que estavam em andamento em Roland Garros tinham sido paralisados. Além do teto retrátil na arena Philippe Chatrier, uma novidade no complexo de tênis francês, as quadras ainda vinham recebendo alguns acabamentos, além de ser necessária a manutenção dos pisos de saibro para receber os tenistas. Com isso, havia uma apreensão sobre tudo ser terminado a tempo.





- É uma decisão difícil, mas corajosa, que tomamos durante este período excepcional e evolutivo desde este fim de semana. Agimos de forma responsável e devemos mostrar solidariedade nesta luta pela segurança e saúde de todos - explicou Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Tênis.





A ATP e a ITF ainda não tomaram qualquer decisão sobre uma mudança no calendário do tênis. Por ora, as competições estão paralisadas por ao menos seis semanas e previstas para retornarem na última semana de abril. Uma mudança como a de Roland Garros impacta diretamente em todo o planejamento de torneios, uma vez que segue normalmente a temporada de saibro e agora ficará alocada após o US Open.





A decisão também gera dúvida sobre a classificação dos tenistas para as Olimpíadas. O ranking previsto para garantir vaga nos jogos seria computado logo após a disputa de Roland Garros antes programado para junho. Assim, os jogadores perdem grande chance de pontuação sem um dos Grand Slams para irem aos Jogos de Tóquio.





Veja como ficaria o calendário da ATP em setembro em caso de mudança de Roland Garros e os torneios que seriam impactados:





31/08 - US Open (até 13/09)

18 a 20/09 - Playoffs da Copa Davis

20/09 - Roland Garros (até 04/10)

21/09 - ATP de São Petersburgo

21/09 - ATP de Metz

25/09 - Laver Cup

28/09 - ATP de Chengdu

28/09 - ATP de Zhuhai

29/09 - ATP de Sofia





Globo Esporte