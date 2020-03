Santos prepara rescisão contratual por justa causa de Diogo Vitor; entenda o caso

O Santos deve rescindir por justa causa o contrato de Diogo Vitor nos próximos dias. O vínculo atual do atacante de 23 anos é valido até fevereiro de 2021.





A decisão foi anunciada por Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão do Santos, em entrevista ao programa "Revista do Esporte”, da TV Cultura Litoral, e posteriormente confirmada pelo GloboEsporte.com com pessoas ligadas ao clube.





Tido como promessa das categorias de base, Diogo Vitor ficou marcado por colecionar atos de indisciplina nos últimos anos, como faltas a treinos sem justificativas e sumiços recorrentes. O Santos deu inúmeras chances para recuperar o atleta, mas chegou ao limite após o novo desaparecimento em 2020.





O atacante cumpriu 18 meses de suspensão por uso de cocaína e voltou aos trabalhos no CT Rei Pelé em novembro do ano passado. Neste ano, porém, faltou às atividades do Santos B e se reapresentou com uma semana de atraso. Depois voltou a não aparecer. Mesmo notificado pelo clube, Diogo não deu maiores justificativas pelas ausências, segundo Matheus Rodrigues.





– A gente tem, do início de fevereiro para cá, três notificações formais e informais ao atleta. Na última vez que ele compareceu, solicitou ao departamento de futebol mais um prazo para tratar de um problema de família, só que não retornou, não compareceu. A gente deixou isso para o departamento jurídico resolver, mas é muito provável que acabe tendo um fim em breve nessa situação dele porque a gente não tem resposta. O clube precisa tomar uma decisão e está sendo tomada essa semana – afirmou o gestor.





– Não entramos com a documentação porque passamos para o jurídico no mesmo dia para que tomassem as providências mediante ao atleta. Demos todas as chances possíveis. Oportunidades, tratamentos, conversas... É um baita cara, mas infelizmente na profissão que exerce precisa estar com a cabeça no lugar e estar focado para aquilo que pretende – emendou.





O GloboEsporte.com procurou o representante de Diogo Vitor, que alegou não poder responder no momento da ligação. A reportagem será atualizada em caso de resposta. O Santos ainda não se posicionou sobre o assunto.





Entenda o caso





Diogo Vitor foi suspenso no dia 26 de abril de 2018. O exame que flagrou a substância presente na cocaína no atleta foi realizado pela Federação Paulista de Futebol no dia 21 de março do mesmo ano, após o jogo do Santos contra o Botafogo-SP, pelas quartas de final do Paulistão.





O atacante entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro, no lugar de Jean Mota. A decisão de vaga foi aos pênaltis, e Diogo Vitor foi um dos batedores. Ele acertou a cobrança.





Diogo Vitor, que admitiu o uso de cocaína, se recusou a se tratar nos primeiros meses, mas depois se reuniu com o presidente José Carlos Peres pedindo ajuda para retomar os treinamentos e tratamento.





Durante o tempo que cumpriu a suspensão por doping, Diogo Vitor teve contrato com o Santos suspenso. O atleta não recebeu salários e também não pôde utilizar a estrutura do Peixe para treinamentos.





Globo Esporte