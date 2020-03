Sette Câmara é anunciado como piloto reserva de RBR e AlphaTauri na F1 para 2020

Sergio Sette Câmara será piloto reserva das equipes RBR e AlphaTauri na Fórmula 1 para a temporada 2020. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, e o piloto se encontra no momento em Tóquio, no Japão, onde fará conexão para a Austrália, palco da primeira prova da temporada 2020. Ainda não se sabe se o brasileiro participará de treinos livres da principal categoria neste ano, mas o fato é que Sette Câmara não deverá ter problemas para se adaptar, já que é um velho conhecido do grupo, do qual fez parte durante 2015 e 2017.





- Estou extremamente feliz por me juntar novamente à família Red Bull, agora como seu piloto reserva e de testes para a temporada 2020 de Fórmula 1. Eu assisto à F1 desde os cinco anos de idade e me sinto honrado por ter essa oportunidade de trabalhar com a RBR e a AlphaTauri. Eu me preparei muito por toda a minha carreira e estou pronto para encarar os desafios cada vez maiores que minhas funções na F1 irão exigir - disse Sette Câmara.





Depois de disputar categorias como a Fórmula 3 Brasil e a F3 Europeia, Sette Câmara subiu para a Fórmula 2 em 2017 e conquistou sua primeira vitória, em Spa-Francorchamps (Bélgica) pela equipe MP Motorsport. Em 2018, pela Carlin, o mineiro subiu oito vezes ao pódio foi o sexto no campeonato. Já em 2019, pela Dams, Serginho foi o quarto no campeonato, com duas vitórias (na Áustria e em Abu Dhabi) e novamente oito pódios.





Habilitado para correr





Depois de conseguir os pontos necessários para a superlicença, documento exigido para os pilotos correrem na Fórmula 1, Sette Câmara foi convidado pelo consultor da RBR, Helmut Marko, para voltar ao programa da equipe. No último domingo, o mineiro anunciou sua saída da McLaren, pela qual foi piloto de testes nos últimos dois anos.





Sérgio vai dividir a função de piloto reserva com o suíço Sebastien Buemi, que disputa há seis anos o campeonato da Fórmula E. Em caso de indisponibilidade dos pilotos Max Verstappen e Alexander Albon, na RBR, e Daniil Kvyat e Pierre Gasly, na AlphaTauri, para disputar alguma corrida, o piloto reserva é chamado para correr.





O último brasileiro a disputar uma prova de Fórmula 1 foi Felipe Massa, no fim de 2017, pela Williams. Outro piloto do país que pode ser anunciado nos próximos dias como reserva de uma equipe da categoria é Pietro Fittipaldi, na Haas.





Globo Esporte