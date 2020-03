Sindicato mundial de jogadores cobra ações mais transparentes contra a epidemia do coronavírus

(Foto: Divulgação FIFPRO)









O Sindicato dos Jogadores Profissionais (FIFPro) divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira em que cobra das autoridades públicas e das entidades organizadoras dos campeonatos de futebol ações transparentes, razoáveis e consistentes relacionadas à nova epidemia do novo coronavírus.





- Viagens transnacionais e públicos em jogos criam um grande risco, afetando a todos, desde espectadores até jogadores, arbitragem e funcionários de clubes. Para providenciar um plano de ação claro e confiável que coloque a saúde pública em primeiro lugar, nós pedimos às autoridades e organizadores de competição que tomem decisões transparentes, razoáveis e consistentes para a indústria do futebol, baseando-se em avisos governamentais - declara a FIFPro.





"A exposição para jogadores acontece em viagens, treinos e jogos. Qualquer ação relacionada a essas atividades precisa ser coordenada em cooperação com os atletas e seus sindicatos", ressalta a FIFPro





A epidemia do Covid-19 já atingiu quase 120 mil pessoas no mundo até o início da manhã desta quarta-feira, com mais de 4.200 mortes. O vírus surgiu inicialmente na China e se espalhou pelo resto do mundo. Vários campeonatos de futebol tiveram seus jogos adiados, cancelados ou restringidos a portões fechados.





- Nós pedimos aos empregadores e organizadores das competições que respeitam o desejo dos atletas de tomar medidas de precaução a curto prazo, incluindo a suspensão de treinos e torneios. Jogos com portões fechados e cancelamentos têm um efeito considerável em receitas e fluxo de caixa de clubes médios e pequenos. A indústria do futebol deveria considerar medidas solidárias extraordinárias para proteger as entidades em necessidade - comentou o sindicato.





Globo Esporte