Stock Car faz primeiro teste com os novos Corolla e Cruze

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)

Foi um dia inteiro de testes fechados no Autódromo do Velo Città, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, mas com a presença de engenheiros e todos os chefes de equipe do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Na sexta-feira (28), a categoria levou para a pista pela primeira vez os dois novos carros baseados no novo projeto que utiliza os monoblocos dos modelos de rua do Chevrolet Cruze e Toyota Corolla, com diversos componentes e apêndices aerodinâmicos feitos em material compósito. “Ficamos satisfeitos com os primeiros parâmetros de equilíbrio em termos de desempenho dos dois modelos, que era nossa meta”, destacou Carlos Col, dirigente da Stock Car. “Os dois modelos andaram quilometragens similares e com os dois pilotos de testes convidados pela organização. Dessa forma pudemos colher dados importantes para evoluir ainda mais os carros. Estamos no caminho certo”, registrou.





Os testes iniciaram logo cedo e não cessaram durante todo o dia. Os carros foram conduzidos pelos pilotos Vitor Genz e Beto Monteiro, além do supercampeão Ingo Hoffmann – que fez aniversário na sexta-feira, dia 28, e recebeu como presente o teste nos dois carros. Corolla e Cruze estão sendo desenvolvidos dentro de um novo conceito que irá garantir grande identidade visual com os modelos de rua, porém usando a plataforma de performance já consagrada na Stock Car. Essa será a grande novidade da categoria em 2020.





“Tanto o novo Corolla quanto o novo Cruze estão muito bem nascidos. São carros de competição de alto nível e vão ser protagonistas de uma grande temporada”, apostou Genz, que já competiu na Stock Car entre 2013 e 2018. “Suas reações neste primeiro dia foram muito boas. São muito potentes, têm um som incrível e já estão próximos do acerto para serem rápidos nas curvas” disse o piloto de testes da Stock Car.





O trabalho de desenvolvimento continuará na semana que vem em outro circuito, que a Stock Car ainda definirá. “Testamos no Velo Città alguns parâmetros e vamos seguir com o programa na semana que vem para coletar outros dados. Estamos trabalhando para manter a categoria no patamar que conquistou, como uma das mais competitivas do mundo”, ressaltou Carlos Col.